Arturo Vidal irride l'Argentina | il video con cui celebra la sconfitta col Marocco ai Mondiali U20

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arturo Vidal non ha perso occasione per rinnovare la propria antipatia per l'Argentina. In occasione della sconfitta nella finale ai Mondiali Under20 contro il Marocco, il centrocampista cileno ha pubblicato un video più che provocatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

arturo vidal irride argentinaArturo Vidal irride l’Argentina: il video con cui celebra la sconfitta col Marocco ai Mondiali U20 - In occasione della sconfitta nella finale ai Mondiali Under20 contro il Marocco, il centrocampista cileno ha ... Lo riporta fanpage.it

Vidal è l’alleato a sorpresa dell’Argentina e si vendica di Mbappé: “Adesso impara da noi” - Il cileno si è vendicato pubblicamente di Mbappé ripescando una frase pronunciata dal francese solo qualche ... Secondo fanpage.it

Bufera Vidal, la frase contro l'Argentina che infiamma il Mondiale - Pochi giorni fa, attraverso i social, aveva chiesto ai tifosi se era giusto continuare a vestire la maglia del ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Arturo Vidal Irride Argentina