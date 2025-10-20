Arturo Vidal irride l'Argentina | il video con cui celebra la sconfitta col Marocco ai Mondiali U20

Arturo Vidal non ha perso occasione per rinnovare la propria antipatia per l'Argentina. In occasione della sconfitta nella finale ai Mondiali Under20 contro il Marocco, il centrocampista cileno ha pubblicato un video più che provocatorio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Reggaeton Italia. Rauw Alejandro · Detective. Rauw Alejandro si è dedicato a una delle sue passioni preferite: il calcio ? Durante la sua tappa in Cile, ha giocato una partita insieme ad Arturo Vidal e ai suoi amici. Voi che dite… meglio Rauw cantante o calci - facebook.com Vai su Facebook

Arturo Vidal irride l’Argentina: il video con cui celebra la sconfitta col Marocco ai Mondiali U20 - In occasione della sconfitta nella finale ai Mondiali Under20 contro il Marocco, il centrocampista cileno ha ... Lo riporta fanpage.it

Vidal è l’alleato a sorpresa dell’Argentina e si vendica di Mbappé: “Adesso impara da noi” - Il cileno si è vendicato pubblicamente di Mbappé ripescando una frase pronunciata dal francese solo qualche ... Secondo fanpage.it

Bufera Vidal, la frase contro l'Argentina che infiamma il Mondiale - Pochi giorni fa, attraverso i social, aveva chiesto ai tifosi se era giusto continuare a vestire la maglia del ... corrieredellosport.it scrive