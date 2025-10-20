Artisti da tutto il mondo in arrivo per il Concorso Internazionale San Colombano
Si svolgerà a Piacenza dal 23 al 26 ottobre l’ottava edizione del Concorso Internazionale San Colombano. Ideato e organizzato dall’Associazione DeA Donne e Arte, il contest, dal 2018, porta a Piacenza artisti da tutto il mondo. A questa edizione si sono iscritti 130 giovani talenti, tra cantanti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
