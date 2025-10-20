Artisti a corte | la vera arte torna protagonista a Castelbuono

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche quest’anno a Castelbuono Artisti a Corte, la mostra mercato d’arte che da quattro edizioni accompagna la celebre manifestazione Funghi Fest, trasformando il cuore del paese madonita in un palcoscenico a cielo aperto.L’appuntamento è fissato per domenica 26 ottobre 2025, dalle 10:00. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

