Artigiano e padre di famiglia | Dario Dragoni è morto a 45 anni

Dario Dragoni è morto a soli 45 anni stroncato da un improvviso malore. Abitava a Berzo Inferiore ma era conosciutissimo in zona per il suo lavoro come serramentista: era titolare di una piccola azienda specializzata nella posa e nei montaggi di serramenti, infissi, portoni e cancelli, con sede a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Aveva lavorato alla Goldoni prima di mettersi in proprio come artigiano. Il ricordo del padre Renato, dei famigliari e degli amici: «Faremo il meglio per i tuoi bimbi» - facebook.com Vai su Facebook

