Sono state le forbicette impugnate dalle manine di Agata, Francesco, Gaia, Giusi, Caterina e Matteo a tagliare il nastro dell’open space di Artebamini, inaugurato sabato al civico 1 di via Provinciale Est a Bazzano diValsamoggia. Un gruppo festoso di bambini che non vedeva l’ora di armarsi di pennarelli e fogli di carta colorata per dare sfogo a tutta la propria fantasia, tra libri di favole antiche e moderne. "Entrando in questo spazio – ha sottolineato Enrico Zanaroli, assessore alla Scuola di Valsamoggia – viene la voglia di tornare bambini. La nostra amministrazione comunale sosterrà sempre iniziative come questa che si raccordano con la rete di biblioteche nei nostri municipi e con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio che coordina tutte le iniziative culturali prodotte e programmate su tutto il territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Artebambini’, la casa della fantasia. A Bazzano uno spazio per creare