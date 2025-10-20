’Artebambini’ la casa della fantasia A Bazzano uno spazio per creare
Sono state le forbicette impugnate dalle manine di Agata, Francesco, Gaia, Giusi, Caterina e Matteo a tagliare il nastro dell’open space di Artebamini, inaugurato sabato al civico 1 di via Provinciale Est a Bazzano diValsamoggia. Un gruppo festoso di bambini che non vedeva l’ora di armarsi di pennarelli e fogli di carta colorata per dare sfogo a tutta la propria fantasia, tra libri di favole antiche e moderne. "Entrando in questo spazio – ha sottolineato Enrico Zanaroli, assessore alla Scuola di Valsamoggia – viene la voglia di tornare bambini. La nostra amministrazione comunale sosterrà sempre iniziative come questa che si raccordano con la rete di biblioteche nei nostri municipi e con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio che coordina tutte le iniziative culturali prodotte e programmate su tutto il territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Mercoledì 22 ottobre alle 17, in #SalaborsaRagazzi lettura musicata per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni di "Ada Maty. Una storia cantata a più voci", Edizioni Artebambini - Quantobasta Un incontro in occasione della nuova edizione bilingue del libro, - facebook.com Vai su Facebook
