Arte sacra e patrimonio | a Pisa la 24° edizione di Cattedrali Europee
Pisa, 20 ottobre 2025 – Cattedrali Europee torna a Pisa per la sua 24° edizione con un tema di forte attualità e respiro ecclesiale: “La conservazione dell’arte sacra, veicolo di rievangelizzazione”. Il convegno, ideato e organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana, si svolgerà giovedì 23 e venerdì 24 ottobre all’Auditorium G. Toniolo (piazza Arcivescovado) e riunirà cattedrali, abbazie, istituti di restauro, tecnici, studiosi e alcuni operatori pastorali da tutta Europa per riflettere su come gli interventi di tutela e valorizzazione possano sostenere la trasmissione della fede e la partecipazione delle comunità, dentro e oltre i percorsi turistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Museo Diocesano d'Arte Sacra di San Miniato - facebook.com Vai su Facebook
L’anima scientifica di Pisa in una mostra d’arte digitale - Palazzo del Parlascio, Pisa ritrova tutta la sua inclinazione per la ricerca e l’innovazione scientifica, anche nell’ambito artistico ... Segnala artribune.com
Pisa candiderà la Luminara a patrimonio culturale immateriale Unesco - Pisa intende candidare la Luminara di San Ranieri alla lista rappresentativa UNESCO del patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. msn.com scrive
"I musei di Pisa" enorme patrimonio. Straordinario viaggio nell’arte - Il volume, per le Edizioni Ets, è stato pubblicato quale monografia de "Il Rintocco del Campano". Riporta lanazione.it