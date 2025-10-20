Arte sacra e patrimonio | a Pisa la 24° edizione di Cattedrali Europee

Pisa, 20 ottobre 2025 – Cattedrali Europee torna a Pisa per la sua 24° edizione con un tema di forte attualità e respiro ecclesiale: “La conservazione dell’arte sacra, veicolo di rievangelizzazione”. Il convegno, ideato e organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana, si svolgerà giovedì 23 e venerdì 24 ottobre all’Auditorium G. Toniolo (piazza Arcivescovado) e riunirà cattedrali, abbazie, istituti di restauro, tecnici, studiosi e alcuni operatori pastorali da tutta Europa per riflettere su come gli interventi di tutela e valorizzazione possano sostenere la trasmissione della fede e la partecipazione delle comunità, dentro e oltre i percorsi turistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

