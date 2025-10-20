Ritorna la Champions League con le partite della terza giornata: una delle più interessanti è quella tra Arsenal e Atletico Madrid, che si sfideranno all’Emirates. I Gunners sembrano aver raggiunto una solidità e una maturità che li rende candidati a vincere un titolo in questa stagione: il cammino è molto lungo ma la squadra di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Atletico Madrid (Champions League, 21-10-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Calafiori parte dalla panchina