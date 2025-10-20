Arriva una perturbazione dall’Atlantico e porta l’inizio dell’autunno | le previsioni meteo

“Una profonda circolazione depressionaria centrata sul Regno Unito sta accompagnando sull’Italia la prima perturbazione atlantica dopo due settimane di blocco anticiclonico che ha impedito alle correnti oceaniche di raggiungere l’Europa occidentale. È l’inizio del peggioramento annunciato da più. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Arriva una perturbazione dalla Russia, crollano le temperature - Arriva un'ondata di maltempo dalla Russia, che precipiterà in nostro paese in condizioni quasi invernali, in particolare sulla fascia adriatica, con temperature in discesa fino a 10- Lo riporta ansa.it