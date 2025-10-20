Arriva per Halloween l' horror ricco di sangue e violenza The ugly stepsister versione intrigante della favola di Cenerentola

Un horror come non se ne vedevano da tempo. Di quelli che mettono a dura prova gli spettatori. Che, infatti, hanno anche abbandonato la sala: troppo horror per loro. Arriva al cinema anche in Italia il 30 ottobre per I Wonder Picture, il film che ha fatto discutere in Scandivia, al Sundance Film Festival e persino all’ultimo Festival di Berlino: The ugly stepsister. Ovvero la versione della favola di Cenerentola vista dalla parte di una delle sorellastre, Elvira. Disposta a tutto, come mostra la clip in esclusiva che vedete qui sopra, per uguagliare la bellezza e la grazia di Agnes e conquistare così il Principe Azzurro. 🔗 Leggi su Amica.it

