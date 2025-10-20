Da oggi, lunedì 20 ottobre 2025, la comunità mondiale degli sport invernali trova un nuovo punto d’incontro: l’app ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Accessibile, dinamica e multilingue, nasce per accompagnare spettatori e fan nel percorso verso l’evento e durante ogni gara, con un’esperienza pensata per il pubblico digitale. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Arriva l’app ufficiale per Milano-Cortina 2026