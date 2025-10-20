Arriva l’app ufficiale per Milano-Cortina 2026

Sbircialanotizia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, lunedì 20 ottobre 2025, la comunità mondiale degli sport invernali trova un nuovo punto d’incontro: l’app ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Accessibile, dinamica e multilingue, nasce per accompagnare spettatori e fan nel percorso verso l’evento e durante ogni gara, con un’esperienza pensata per il pubblico digitale. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

arriva l8217app ufficiale per milano cortina 2026

© Sbircialanotizia.it - Arriva l’app ufficiale per Milano-Cortina 2026

Approfondisci con queste news

arriva l8217app ufficiale milanoMilano Cortina 2026, arriva l'app dei Giochi: orari, biglietti e il percorso live della fiamma Olimpica - Per smartphone e tablet tutto sull’evento sportivo, in 12 lingue. Scrive today.it

Le Olimpiadi in tasca, arriva l'app dei Giochi invernali Milano-Cortina - I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 entrano ufficialmente negli smartphone di tutto il mondo ... Si legge su milanotoday.it

Il panettone ufficiale di Milano Cortina 2026 arriva da Bergamo - Il panettone Marchesi di Bergamo, già vincitore dei premi di miglior panettone della Lombardia 2015 e 2022 al contest Panettone Day, diventerà prodotto ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali. Riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva L8217app Ufficiale Milano