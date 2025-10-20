Arriva l’app ufficiale per Milano-Cortina 2026
Da oggi, lunedì 20 ottobre 2025, la comunità mondiale degli sport invernali trova un nuovo punto d’incontro: l’app ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Accessibile, dinamica e multilingue, nasce per accompagnare spettatori e fan nel percorso verso l’evento e durante ogni gara, con un’esperienza pensata per il pubblico digitale. Un . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
UFFICIALE: NAPOLI-INTER VIETATA AI RESIDENTI IN LOMBARDIA Arriva la decisione, ormai di consuetudine da anni ma confermata solo negli ultimi minuti: la trasferta del Maradona sarà inaccessibile a tutti i tifosi nerazzurri residenti nella regione lomba - facebook.com Vai su Facebook
È ufficiale: dal #2026 arriva una nuova data da segnare sul calendario, il #4ottobre, festa di #SanFrancesco, un giorno festivo in più per i lavoratori ideale per organizzare nuovi #viaggi - X Vai su X
Milano Cortina 2026, arriva l'app dei Giochi: orari, biglietti e il percorso live della fiamma Olimpica - Per smartphone e tablet tutto sull’evento sportivo, in 12 lingue. Scrive today.it
Le Olimpiadi in tasca, arriva l'app dei Giochi invernali Milano-Cortina - I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 entrano ufficialmente negli smartphone di tutto il mondo ... Si legge su milanotoday.it
Il panettone ufficiale di Milano Cortina 2026 arriva da Bergamo - Il panettone Marchesi di Bergamo, già vincitore dei premi di miglior panettone della Lombardia 2015 e 2022 al contest Panettone Day, diventerà prodotto ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali. Riporta bergamonews.it