Arriva la notte di Halloween | curiosità storia e segreti della festa più attesa d' autunno

La festa di Halloween cade il 31 ottobre, e ogni anno i negozi e le case si riempiono di zucche, maschere spaventose, streghe e pipistrelli; questa festa, così come la conosciamo oggi, nasce negli Stati Uniti nel XX secolo: durante la notte tra il 31 ottobre e l'1 novembre i bambini, ma spesso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondisci con queste news

Un Halloween Belllo&Monello: la notte più magica dell’anno arriva al Centro Commerciale Conè! Dalle 18:00, preparati a ballare con Paolo Zippo e Alvise di Radio Bellla & Monella DJ set, animazione, giochi, gadget e un Luna Park da paura ? E dalle - facebook.com Vai su Facebook

Arriva la notte bianca della Milano Beauty Week - Gli amanti della cosmesi sono pronti per far tardi il 21 settembre a Milano, dove in occasione della Beauty Week ci sarà una 'notte bianca della bellezza' intitolata Beauty Saturday Night. Lo riporta ansa.it

Arriva la notte bianca della Milano Beauty Week - (++ RIPETIZIONE DALLA FONTE CON SOTTOTITOLO E TESTO CORRETTO ++) Gli amanti della cosmesi sono pronti per far tardi il 21 settembre a Milano, dove in occasione della Beauty Week ci sarà una 'notte ... Come scrive ansa.it