Arriva il maltempo | nuova perturbazione e giorni di meteo instabile in Toscana

L’anticiclone è in fase di declino, sotto la spinta di una perturbazione atlantica che nel corso di questo lunedì, 20 ottobre, ha raggiunto la Toscana. Secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo, "martedì 21 ottobre entrerà nel vivo e darà luogo a piogge e rovesci anche temporaleschi, localmente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it