Arriva il maltempo | nuova perturbazione e giorni di meteo instabile in Toscana

Arezzonotizie.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’anticiclone è in fase di declino, sotto la spinta di una perturbazione atlantica che nel corso di questo lunedì, 20 ottobre, ha raggiunto la Toscana. Secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo, "martedì 21 ottobre entrerà nel vivo e darà luogo a piogge e rovesci anche temporaleschi, localmente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

arriva maltempo nuova perturbazioneMeteo, Italia sotto scacco: nuova fase di maltempo in arrivo. Le zone a rischio - Una nuova perturbazione in arrivo sull'Italia con previsioni meteo decisamente movimentate da Nord a Sud. Da newsmondo.it

arriva maltempo nuova perturbazioneMaltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 21 ottobre: le regioni a rischio - Una nuova perturbazione di origine atlantica ha investito l’Italia con un carico di pioggia e temporali da nord a sud ... Scrive fanpage.it

arriva maltempo nuova perturbazioneMaltempo in Italia, inizio settimana con una perturbazione atlantica: le previsioni - Cambio di scenario climatico in Italia: prima una perturbazione atlantica e poi nuova ondata di caldo. Scrive meteo.it

Cerca Video su questo argomento: Arriva Maltempo Nuova Perturbazione