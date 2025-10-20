Arriva il documentario Brunori Sas - il tempo delle noci | quando e dove vederlo

Una giornata all'insegna della poesia brunoriana ieri 19 ottobre alla ventesima Festa del Cinema di Roma per la presentazione di “Brunori Sas - Il tempo delle noci”, il documentario diretto da Giacomo Triglia.Per accompagnare Dario Brunori e Giacomo Triglia in questo viaggio intimo e profondo. 🔗 Leggi su Today.it

