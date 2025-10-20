Arriva al posto di Roberto Mancini | blitz bianconero e clausola pagata

Calciomercato.it | 20 ott 2025

Il tecnico jesino è ancora libero sul mercato, ma una delle opzioni più intriganti sta per saltare In un avvio di stagione ricco di scossoni e di colpi di scena, sono tanti gli allenatori finiti sulla graticola e nel mirino della critica. In Italia, grazie al pari contro la Lazio e alla vittoria contro il Napoli, Marco  Baroni  ha rialzato la testa, mentre i bookmakers hanno fatto calare drasticamente le quote esonero di Stefano  Pioli  e Igor  Tudor. Roberto Mancini (Lapresse) – calciomercato.it Dopo una partenza sprint, la  Juventus  ha accusato una pareggite acuta in stile Thiago Motta e nelle ultime ore c’è chi ha parlato anche di un potenziale ritorno di fiamma per Luciano  Spalletti  o Roberto  Mancini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

