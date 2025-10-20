Arriva a Bari la fiera dedicata al vino | degustazioni workshop mercatini artigianali e mostre con Sovra Naturale

Baritoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Puglia torna a farsi culla di agricoltura etica, biodiversità ed enologia consapevole con la terza edizione di SOVRA Naturale in collaborazione con Agenzia Leone, la fiera dedicata al vino naturale che riunisce operatori del settore e appassionati desiderosi di approfondire le loro conoscenze. 🔗 Leggi su Baritoday.it

