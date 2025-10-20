Arriva a Bari il documentario Romina 2024 vincitore di numerosi premi
Martedì 21 OTTOBRE, alle ore 20.30 arriva a Bari, all'ANCHE CINEMA di Corso Italia 112, il documentario ROMINA (2024), vincitore di numerosi premi. In sala sarà presente il regista Valerio Lo Muzio, che ha realizzato e diretto il film insieme a Michael Petrolini. Dopo la proiezione evento. 🔗 Leggi su Baritoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
A #bari arriva la #mulino sveglia: ricordi e simboli del passato - X Vai su X
A BARI ARRIVA IL VILLAGGIO MULINO BIANCO PER CELEBRARE 50 ANNI DI STORIA E TRADIZIONE Dopo le tappe di Milano e Parma, approda anche a Bari il villaggio celebrativo di Mulino Bianco per i 50 anni del celebre marchio. A partire da venerdì - facebook.com Vai su Facebook