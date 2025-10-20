È stato arrestato ad Abu Dhabi Altin Sinomati. L’uomo, cittadino albanese di 38 anni, era fuggito dall’Italia per evitare la cattura: è considerato il mandante dell’ omicidio di Selavdi Shehaj, conosciuto con il soprannome "Passerotto", avvenuto il 20 settembre 2020 sulla spiaggia di Torvaianica, in un’area particolarmente affollata. A compiere materialmente l’omicidio sarebbe stato Raul Esteban Calderon, lo stesso uomo già condannato per l’assassinio di Fabrizio Piscitelli - meglio conosciuto come "Diabolik" - avvenuto un anno prima. Secondo l’impianto accusatorio, Sinomati avrebbe pagato 150 mila euro in contanti a Calderon per l’esecuzione di Shehaj. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Arrestato il mandante dell'omicidio di "Passerotto". Il giallo dei legami con l'attentato a Ranucci