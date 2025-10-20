Arrestato ad Abu Dhabi un boss della mafia albanese | è una delle piste investigative relative all’attentato a Ranucci
È stato catturato ad Abu Dhabi, dalla Polizia degli Emirati Arabi Uniti, il boss della mafia albanese Altin Sinomati ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, freddato in spiaggia davanti agli occhi dei bagnanti, il 20 settembre del 2020 a Torvaianica, centro in provincia di Roma. Come riporta il Corriere della Sera, Selavdi Shehaj, “Passerotto”, aveva una delle sue basi operative non lontane dall’abitazione di Sigfrido Ranucci, dove è stato compiuto l’attentato giovedì scorso. Un fatto di cronaca apparentemente lontano, ma la Dda lega a doppio filo quel delitto a quello del narcos-ultrà Fabrizio Piscitelli, di un anno prima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Abu Dhabi, tra qualche giorno, diventerà il cuore pulsante del dibattito mondiale sulla sicurezza alimentare e la sostenibilità, e la Regione Siciliana sarà presente. Insieme ad alcune aziende dell'Isola. Una presenza che costerà 267mila euro più Iva. - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato ad Abu Dhabi latitante ritenuto mandante omicidio a Pomezia - ROMA (ITALPRESS) – Ad Abu Dhabi, la Polizia degli Emirati Arabi Uniti, con il contributo del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia SCIP, ha arrestato un cittadino albanese. Come scrive msn.com
Omicidio di Torvaianica, arrestato ad Abu Dhabi il mandante - Arrestato ad Abu Dhabi, dalla Polizia degli Emirati Arabi Uniti, il cittadino albanese Altin Sinomati ritenuto il mandante dell'omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, ucciso il 20 settembre del ... Riporta ansa.it
Abu Dhabi: Arrestato latitante ritenuto mandante di omicidio - latitante albanese arrestato ad Abu Dhabi grazie alla collaborazione tra Polizia degli Emirati Arabi Uniti, e con il contributo dello SCIP ... Scrive ilmetropolitano.it