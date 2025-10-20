Arrestato ad Abu Dhabi un boss della mafia albanese | è una delle piste investigative relative all’attentato a Ranucci

È stato catturato ad Abu Dhabi, dalla Polizia degli Emirati Arabi Uniti, il boss della mafia albanese Altin Sinomati ritenuto il mandante dell’omicidio di Selavdi Shehaj, detto Passerotto, freddato in spiaggia davanti agli occhi dei bagnanti, il 20 settembre del 2020 a Torvaianica, centro in provincia di Roma. Come riporta il Corriere della Sera, Selavdi Shehaj, “Passerotto”, aveva una delle sue basi operative non lontane dall’abitazione di Sigfrido Ranucci, dove è stato compiuto l’attentato giovedì scorso. Un fatto di cronaca apparentemente lontano, ma la Dda lega a doppio filo quel delitto a quello del narcos-ultrà Fabrizio Piscitelli, di un anno prima. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

