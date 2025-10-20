arrestato ad abu dhabi il latitante albanese altin sinomati

Il 10 ottobre ad Abu Dhabi la polizia degli Emirati Arabi Uniti, con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia, ha arrestato Altin Sinomati, cittadino albanese ritenuto il mandante dell’ omicidio di Selavdi Shehaj, detto ‘Passerotto’, avvenuto il 20 settembre 2020 sulla spiaggia di Torvaianica. L’arresto è avvenuto tramite “Red Notice”, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma. Per l’omicidio di Shehaj ci sono già state due condanne. Sinomati avrebbe ordinato il delitto a Raul Esteban Calderon, corrispondendo 150 mila euro come compenso per l’esecuzione al killer, che un anno prima aveva già assassinato l’ex capo ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, detto ‘Diabolik’. 🔗 Leggi su Lettera43.it

