Arredi floreali e sostenibilità | Bellaria brilla in Canada con la vittoria del concorso Communities in Bloom

Incetta di premi in terra canadese per Bellaria Igea Marina, dove l’amministrazione, rappresentata dall’assessora all’Ambiente Adele Ceccarelli, ha preso parte in questi giorni alle fasi finali di Communities in Bloom: prestigiosa manifestazione internazionale dedicata alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

