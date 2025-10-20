Arpino castagna party

Il “Castagna Party” è un percorso enogastronomico che si snoda per le vie dell’abitato ad Arpino, contrada Collecarino. Saranno presenti i ristoratori e le aziende agricole locali con il buon vino nostrano, anche il novello, e l’“oro verde” così come viene definito l’olio arpinate, l’olio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Festa della Castagna – Castagna Party Collecarino – Arpino (FR) Domenica 26 ottobre 2025 Dalle ore 11:00 Preparati a vivere un’esperienza unica tra i sapori e i profumi d’autunno! Un percorso enogastronomico ricco di specialità tipiche, piatti - facebook.com Vai su Facebook

