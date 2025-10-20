Ariston Group investe in India | acquisito moderno impianto di produzione di scaldacqua
FABRIANO- Ariston Group, storico player, riconosciuto a livello mondiale per le soluzioni di comfort climatico e l’acqua calda, annuncia ha firmato un accordo per l’acquisizione di un moderno impianto di produzione di scaldacqua in India. Questa operazione consentirà di avvicinare ulteriormente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
