Ariano Irpino detenuto di 29 anni di origine nordafricana si è tolto la vita
Un detenuto di 29 anni di origine nordafricana si è tolto la vita nella notte tra ieri, domenica 19 ottobre e oggi, lunedì 20, nel carcere di Ariano Irpino. Secondo quanto riferito da Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Penitenziaria, il giovane era affetto da patologie psichiatriche. Gli agenti e i sanitari del carcere hanno tentato di soccorrerlo, ma ogni tentativo è risultato vano. De Fazio spiega che la struttura avellinese ha un grave problema di sovraffollamento: 286 detenuti per 216 posti disponibili (sovraffollamento del 32% ).. 141 agenti di Polizia penitenziaria su 231 previsti (meno del 40% dell'organico necessario).
