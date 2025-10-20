Arezzo rapina un’anziana in centro | arrestato Espulso un pusher nigeriano già condannato irregolare

Fine settimana di controlli straordinari per la Polizia di Stato di Arezzo, impegnata non solo nella vigilanza sulla movida ma anche in attività mirate contro i reati predatori e l’immigrazione irregolare. Rapina a un’anziana: fermato in centro Gli agenti delle volanti hanno arrestato un cittadino pakistano, autore di una rapina ai danni di un’anziana signora. La donna, che stava passeggiando tranquillamente in centro, è stata strattonata per un braccio mentre l’uomo tentava di portarle via il portafoglio, contenente solo cinque euro. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di bloccare il rapinatore e di restituire la refurtiva alla vittima, comprensibilmente sotto shock ma illesa. 🔗 Leggi su Lortica.it

