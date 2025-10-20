Arezzo modifiche a sosta e circolazione da lunedì 20 ottobre

Arezzo, 20 ottobre 2025 – Sono cominciati alcuni lavori stradali che comporteranno da lunedì 20 a mercoledì 22 ottobre dalle 8:30 alle 17:30 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a Tregozzano dal civico 78 per 20 metri. Fino a sabato 25 ottobre, 24 ore su 24, scatta il divertimento di sosta con rimozione in entrambi i lati di via Marco Perennio tra i civici 28 e 117 e nell'area di parcheggio all'incrocio tra via Marco Perennio e via Bologna. Nel suddetto tratto di via Marco Perennio sono inoltre previsti il??senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e il limite di velocità a 30 chilometri orari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, modifiche a sosta e circolazione da lunedì 20 ottobre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Modifiche BUS in zona Stadio per partita Domenica 03 Novembre 2024 dalle ore 15:30 sino al termine della partita di calcio, verrà istituito apposito senso unico in via Simone Martini verso l’uscita dalla città di Arezzo. Pertanto le linee del trasporto pubbl - facebook.com Vai su Facebook

Arezzo, modifiche a sosta e circolazione da lunedì 20 ottobre - Sono cominciati alcuni lavori stradali che comporteranno da lunedì 20 a mercoledì 22 ottobre dalle 8:30 alle 17:30 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a ... lanazione.it scrive

Cantieri e mercatini, come cambia il traffico - Per quanto riguarda l'evento del Calcit, dalle 6:00 alle 20:00 di domenica 19 ottobre sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione nel tratto di corso Italia compreso tra via Spinello ... Scrive lanazione.it

Al Benelli il 'big match' tra Ravenna e Arezzo: le ordinanze e le modifiche alla viabilità in zona stadio - Tra i provvedimenti in vista dello scontro di vertice c'è il divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in vetro e lattine ... Da today.it