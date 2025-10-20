Arezzo la rivoluzione di Bucchi | da squadra smarrita a macchina da guerra
È vero che il campionato è ancora lunghissimo (siamo poco oltre il primo quarto del cammino), ma alcune considerazioni si possono già fare. A partire dai meriti di Cristian Bucchi. Da quando siede sulla panchina amaranto, ha disputato 26 partite tra campionato e Coppa Italia, ottenendo solo vittorie o sconfitte: nello specifico 19 vittorie e 7 sconfitte. In questo campionato il bilancio parla chiaro: 9 vittorie su 10 gare, una sola sconfitta casalinga e punteggio pieno in trasferta. La squadra dello scorso anno è stata rinforzata nel mercato estivo e oggi vanta una rosa di 22 titolari effettivi — un’affermazione che, se spesso è pura retorica, ad Arezzo corrisponde alla realtà. 🔗 Leggi su Lortica.it
