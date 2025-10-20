Arezzo, 20 ottobre 2025 – Stava passeggiando tranquillamente in centro quando è stata avvicinata da un uomo che l’ha strattonata per un braccio tentando di portarle via la borsa. La donna, un’anziana residente in città, ha gridato chiedendo aiuto, attirando l’attenzione di una pattuglia della Polizia di Stato impegnata nei controlli del fine settimana. Gli agenti delle Volanti sono riusciti a bloccare il responsabile poco dopo: si tratta di un cittadino pakistano, arrestato con l’accusa di rapina. Nel portafoglio della vittima, che l’uomo aveva cercato di sottrarre, c’erano soltanto cinque euro, ma lo spavento e la violenza dell’episodio hanno profondamente scosso la signora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo, anziana rapinata per cinque euro: arrestato