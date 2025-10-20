Architettura e sviluppo urbano sostenibile | l’esempio svizzero

Firenze, 20 ottobre 2025 - Giovedì prossimo alle 17 la Palazzina Reale della Stazione di Firenze ospiterà il talk con il noto architetto svizzero Max Dudler, fondatore dello studio MAX DUDLER AG di Zurigo. L’appuntamento, a ingresso libero e aperto al pubblico, è il secondo dei due incontri del ciclo “Architettura e sviluppo urbano sostenibile: l’esempio finlandese e svizzero”, organizzati nello stesso luogo e nati per mettere a confronto pratiche e politiche di trasformazione responsabile dello spazio urbano. Promossa dalla Fondazione Architetti Firenze, l’iniziativa rientra nel programma “Glance Around” come ottavo tassello di un percorso avviato nel 2022 e curato dall’architetto Arianna Callocchia, pensato per favorire il dialogo culturale e professionale tra il contesto italiano e quello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

