Arce in scena L' avaro di Molière

Frosinonetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronti a una nuova stagione di emozioni?Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21.00, parte ufficialmente la Terza Stagione Teatrale di Arce con “L’AVARO” di Molière, adattamento e regia di Maurizio Bufacchi, portato in scena dalla compagnia I Buffattori.Un grande classico che apre un cartellone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Un contemporaneo “Avaro” in scena al Manzoni - Da martedì 18 febbraio, Ugo Dighero è in scena al Manzoni con “L’Avaro” di Molière, in una chiave di lettura più moderna e contemporanea Alla domanda: “Perché L’Avaro di Molière? Secondo panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Arce Scena Avaro Moli232re