Arce in scena L' avaro di Molière
Pronti a una nuova stagione di emozioni?Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21.00, parte ufficialmente la Terza Stagione Teatrale di Arce con “L’AVARO” di Molière, adattamento e regia di Maurizio Bufacchi, portato in scena dalla compagnia I Buffattori.Un grande classico che apre un cartellone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sciopero alla Fenice contro Beatrice Venezi. Non va in scena la prima dell'opera attesa oggi. Concerto in piazza, con coro e orchestra. "chiedere trasparenza è un dovere - dicono i lavoratori - non è un atto contro il teatro, ma per il teatro" - facebook.com Vai su Facebook
? | ? Domani inizia la Serie A Women: Mister Pinones Arce è pronto al suo debutto nel Campionato Italiano contro il Napoli #ForzaViola #Fiorentina #NapoliFiorentina - X Vai su X
Un contemporaneo “Avaro” in scena al Manzoni - Da martedì 18 febbraio, Ugo Dighero è in scena al Manzoni con “L’Avaro” di Molière, in una chiave di lettura più moderna e contemporanea Alla domanda: “Perché L’Avaro di Molière? Secondo panorama.it