Arce in Pasta 2025

In occasione della Giornata Mondiale della Pasta, la città di Arce si prepara a celebrare il suo prodotto d’eccellenza con la quinta edizione di “Arce in Pasta”. L’appuntamento è per domenica 26 ottobre 2025 in Piazza Sant’Agostino, per una giornata interamente dedicata alla cultura gastronomica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altre letture consigliate

Pasta al sud... paccheri, burrata pistacchio & guanciale Ingrtedienti Pacchero di Gragnano 400 gr Pistacchio di Bronte 150 gr Burrata Pugliese 250 gr Guanciale Romano 200 gr #pasta - facebook.com Vai su Facebook

Arce, choc in piazza: dà appuntamento a un rumeno che aveva importunato la fidanzata e viene preso a martellate - Una scena da incubo quella che si è consumata ieri mattina in piazza Sant’Agostino ad Arce, dove un ragazzo di 21 anni, originario di Roccasecca, è stato colpito alla testa con un martello da un ... Secondo ilmessaggero.it

Arce, giovane preso a martellate in piazza: è ricoverato in gravi condizioni al "San Camillo" di Roma. Fermato l'aggressore - Momenti di terrore questa mattina in piazza Sant’Agostino ad Arce (Frosinone), dove un ragazzo di 21 anni di Roccasecca è stato preso a martellate alla testa da un giovane straniero da tempo residente ... Lo riporta ilmessaggero.it

Ragazzo di 21 anni preso a martellate in testa in piazza. La lite per difendere la fidanzata, poi il crollo a terra - Sono gravissime le condizioni di un ragazzo di 21 anni, originario di Roccasecca, rimasto ferito in seguito a una violenta aggressione ... Scrive today.it