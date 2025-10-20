Arbitro Real Madrid Juve | designato il fischietto del match di Champions League Chi dirigerà la sfida in programma al Bernabeu

Arbitro Real Madrid Juve, sarà lo sloveno Vincic a dirigere il cruciale match di Champions League tra Blancos e bianconeri al Bernabeu. La Juventus si prepara per il delicato e fondamentale impegno in Champions League, la sfida della terza giornata della fase campionato contro il Real Madrid. La partita, in programma allo stadio Santiago Bernabeu mercoledì 22 ottobre alle ore 21:00, sarà diretta da un fischietto sloveno, Slavko Vincic. La designazione di Vincic è ufficiale e porta un team arbitrale internazionale, come da prassi per le gare di questo calibro. L’arbitro sloveno sarà coadiuvato dai suoi connazionali, gli assistenti Tomaž Klan?nik ed Andraž Kova?i?, con David Šmajc nel ruolo di quarto uomo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

