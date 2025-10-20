Arbitro Real Madrid Juve | designato il fischietto del match di Champions League Chi dirigerà la sfida in programma al Bernabeu

Arbitro Real Madrid Juve, sarà lo sloveno Vincic a dirigere il cruciale match di Champions League tra Blancos e bianconeri al Bernabeu. La  Juventus  si prepara per il delicato e fondamentale impegno in  Champions League, la sfida della terza giornata della fase campionato contro il  Real Madrid. La partita, in programma allo stadio  Santiago Bernabeu  mercoledì  22 ottobre alle ore  21:00, sarà diretta da un fischietto sloveno,  Slavko Vincic. La designazione di  Vincic  è ufficiale e porta un team arbitrale internazionale, come da prassi per le gare di questo calibro. L’arbitro sloveno sarà coadiuvato dai suoi connazionali, gli assistenti  Tomaž Klan?nik  ed  Andraž Kova?i?, con  David Šmajc  nel ruolo di quarto uomo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

