Arbitri violenze e intimidazioni Ora basta

Santa Marinella, 20 ottobre 2025 – “ Ti ammazzo”, “ti taglio la gola”, “ti aspetto fuori “. Sono queste le minacce rivolte da un “tifoso” – se così può essere definito – dall’impianto comunale di Santa Marinella, domenica mattina, durante la partita tra il Santa Marinella 1947 e la Virtus San Nicola, nei confronti dell’arbitro. Evidentemente reo, secondo l’uomo, di non aver diretto la gara in maniera adeguata. Un clima di tensione che poi si è ripercosso sulla gara, con un nervosismo crescente che ha portato all’espulsione di tre calciatori. Ma non è tutto. Una volta tornato a casa, l’arbitro si è accorto di come la porta lato guidatore fosse piena zeppa di righe. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it