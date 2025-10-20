Arbitri contro Rocchi | caos in Milan-Fiorentina Manca un rosso alla Juve

Il direttore di gara Marinelli e il Var Abisso sconfessano il designatore sul rigore dato a Gimenez. Graziato Kelly a Como: tutti i casi da moviola Non è stato un buon week end per gli arbitri italiani. Tanti gli errori nella settima giornata di Serie A che avrà il suo prologo stasera con la sfida tra Cremonese e Udinese. Male soprattutto Marinelli nel posticipo domenicale tra Milan e Fiorentina. Vede in campo e non sanziona la mano di Parisi sul volto di Santi Gimenez in area viola. Il Var Abisso decide di richiamarlo ad una On Field Review e a quel punto fischia il calcio di rigore. Marinelli in Milan-Fiorentina (foto Ansa) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Arbitri contro Rocchi: caos in Milan-Fiorentina. Manca un rosso alla Juve

