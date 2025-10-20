Apriva e chiudeva attività per frodare il fisco sigilli a una società in Friuli

Sigilli a un emporio di Cervignano del Friuli, parte di una nota catena commerciale cinese. È l'esito dell'operazione Orient express della guardia di finanza, che ha rivelato come un imprenditore cinese (l'“amministratore di fatto” di tre negozi, formalmente in mano a prestanome) abbia frodato il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Apriva e chiudeva società per frodare il fisco, sigilli al suo emporio di Cervignano - Nell'ambito dell'operazione Orient express della guardia di finanza, operata tra Emilia Romagna, Lombardia e Friuli, sono state denunciate quattro società e undici persone e sequestrati dieci milioni ... Come scrive udinetoday.it

