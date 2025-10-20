Aprire una finestra sul muro comune? Si può ma solo rispettando alcune regole

Ilgiornale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Può un condòmino aprire una finestra sul muro perimetrale dell’edificio? La risposta, come spesso accade nelle questioni condominiali, non è assoluta. Dipende dal rispetto di due condizioni fondamentali fissate dall’articolo 1102 del Codice civile, che disciplina l’uso delle parti comuni: l’intervento è lecito solo se non altera la destinazione del bene e non impedisce agli altri di farne pari uso potenziale. In altre parole, ognuno può servirsi del muro comune anche in modo "più intenso", purché la struttura continui a svolgere la sua funzione originaria e gli altri condòmini restino liberi di fare lo stesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

aprire una finestra sul muro comune si pu242 ma solo rispettando alcune regole

© Ilgiornale.it - Aprire una finestra sul muro comune? Si può, ma solo rispettando alcune regole

Approfondisci con queste news

aprire finestra muro comuneAprire una finestra sul muro comune? Si può, ma solo rispettando alcune regole - L'apertura di una finestra in un muro condominiale può può in alcuni casi comportare conseguenze legali. Lo riporta msn.com

Ladri nella villa di Vitali, calci per aprire la finestra. «Incuranti delle sirene» - Sono 3 minuti e 36 secondi di tentativi di forzare una finestra della villa dell’imprenditore Massimo ... Riporta bergamo.corriere.it

Aprire la finestra: il modo migliore per arieggiare la casa? - Aprire una finestra per arieggiare la casa può sembrare innocuo, ma può essere un grande spreco di energia. Come scrive it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Aprire Finestra Muro Comune