Aprire una finestra sul muro comune? Si può ma solo rispettando alcune regole

Può un condòmino aprire una finestra sul muro perimetrale dell’edificio? La risposta, come spesso accade nelle questioni condominiali, non è assoluta. Dipende dal rispetto di due condizioni fondamentali fissate dall’articolo 1102 del Codice civile, che disciplina l’uso delle parti comuni: l’intervento è lecito solo se non altera la destinazione del bene e non impedisce agli altri di farne pari uso potenziale. In altre parole, ognuno può servirsi del muro comune anche in modo "più intenso", purché la struttura continui a svolgere la sua funzione originaria e gli altri condòmini restino liberi di fare lo stesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

