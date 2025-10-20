Con una selezione di decine di razze bovine provenienti da 13 aree del mondo e 16 tagli di carne frollata in loco, a cui se ne aggiungono 12 presenti a rotazione a seconda delle disponibilità, apre a Bergamo Viro, in via Maglio del Rame 5, un elegante steak restaurant specializzato in maturazione dry e wet, che propone la più grande e ricercata selezione di tagli in osso d’Italia. Le razze spaziano dalle più note fassona piemontese, chianina, black angus, wagyu, sashi e rubia gallega alle meno conosciute limousine, hereford, barrosa, minhota, cachena e simmental, con carni che soddisfano ogni tipo di palato: dalle più magre e delicate alla marezzatissima wagyu giapponese del macello Ginkakuji Onishi di Kyoto, dando accesso a sapori che coprono tutta la gamma, dal gentile e dolce all’intenso e deciso fino all’aromatico, dalle consistenze più tenere, burrose e succose a quelle più strutturate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Apre Viro a Bergamo: lo steak restaurant con la più grande selezione di tagli in osso d’Italia