Apre Casa Moncler nuovo quartier generale a Milano | creatività innovazione sostenibile e benessere

Milano, 20 ottobre 2025 – Novità tra architettura, innovazione e sostenibilità: Milano accoglie Casa Moncler, il quartier generale che ridefinisce il concetto di headquarter di lusso,??????   situato nel cuore del distretto Symbiosis, una delle aree di rigenerazione urbana più dinamiche della città. Con i suoi 77.000 metri quadrati complessivi, che includono l’edificio di sei piani alto 32 metri, lo showroom e un’ampia area verde, il nuovo headquarter riunisce in un unico luogo tutta la popolazione di Moncler di Milano, prima dislocata su tre diverse sedi. Un progetto la cui ambizione va oltre la dimensione architettonica, per diventare un ambiente in cui prendono forma identità, valori e visione dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

