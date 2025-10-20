Apre a Venezia ArcheoMateria la mostra dell’artista e designer Michela Cattai
Dal 30 ottobre al 30 novembre il Museo archeologico nazionale di Venezia – parte dei Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna – ospita ArcheoMateria, la mostra dell’artista e designer Michela Cattai, a cura di Francesca Giubilei, con l’intervento della storica del vetro Rosa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Apre la 3^ giornata di questa #LBA Unipol il match tra Umana Reyer Venezia e Pallacanestro Trieste Ore 20.00, live su LBATV Segui il match anche sulla app di LBA attraverso statistiche live, storie e reel https://bit.ly/lba-app_download #TuttoUnAltroSp - facebook.com Vai su Facebook
Il chitarrista spagnolo Javier García Moreno apre il Festival delle Due Città - X Vai su X
Nasce a Venezia un nuovo polo per le arti dentro un vecchio cinema: apre la galleria Bartoux - Galeries Bartoux aprirà la sua prima sede in Italia negli spazi restaurati dell’ex Cinema Accademia di Venezia il 10 ottobre ... Si legge su artribune.com
Cine Award 2025, alla Mostra del cinema di Venezia - Si è svolta ieri, martedì 2 settembre, sulla Terrazza Atlas Concorde dell'Hotel Excelsior, la cerimonia pomeridiana del Cine Award 2025, nell'ambito della 82ª Mostra Internazionale d'Arte ... Segnala ansa.it
I vincitori della Mostra del cinema di Venezia - Father Mother Sister Brother del regista statunitense Jim Jarmusch ha vinto il Leone d’oro, il premio più importante assegnato alla Mostra del cinema di Venezia. Da ilpost.it