Approvato il finanziamento per la realizzazione del teatro comunale di Spoltore

Il Comune di Spoltore ha ottenuto il finanziamento per il teatro comunale che sarà realizzato sotto alla terrazza del belvedere "Giulio Gaist". Sono 1 milione e mezzo di euro chiesti attraverso il bando per la rigenerazione urbana, riservato ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

