Approvato il finanziamento per la realizzazione del teatro comunale di Spoltore
Il Comune di Spoltore ha ottenuto il finanziamento per il teatro comunale che sarà realizzato sotto alla terrazza del belvedere "Giulio Gaist". Sono 1 milione e mezzo di euro chiesti attraverso il bando per la rigenerazione urbana, riservato ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Monopoli SALVA la costa! ? Approvato il maxi progetto per proteggere il Capitolo dall'erosione (tra Lido Azzurro e Bambù). Barriere, dune rinforzate e nuove passerelle! Ora si cerca il finanziamento FESR. Tutti i dettagli: https://www.monopolitimes.com/20 - facebook.com Vai su Facebook
Approvato il finanziamento dei Master universitari rivolti agli Ambiti Territoriali Sociali. L’iniziativa, sostenuta dal #PNinclusione, rafforza le competenze di chi opera per servizi sociali di qualità e accessibili in tutta Italia. Dettagli: https://lavoro.gov.it/notizie/p - X Vai su X