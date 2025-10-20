Approvata dalla giunta la proposta del Piano del Verde di Rimini una strategia in undici punti

Riminitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una strategia in undici punti per migliorare la qualità di vita dei cittadini attraverso la pianificazione e la gestione del patrimonio naturale. È il Piano del Verde di Rimini, il nuovo strumento strategico che nasce con l’obiettivo di fornire le direttrici nel medio-lungo periodo per la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

approvata giunta proposta pianoRimini: approvata dalla Giunta la proposta del Piano del Verde della città - Una strategia in undici punti per migliorare la qualità di vita dei cittadini attraverso la pianificazione e la gestione del patrimonio naturale. Scrive chiamamicitta.it

approvata giunta proposta pianoApprovata dalla Giunta la proposta del Piano del Verde di Rimini - Una strategia in undici punti per migliorare la qualità di vita dei cittadini attraverso la pianificazione e la gestione del patrimonio naturale. Come scrive msn.com

Approvata la Variante al Piano degli Interventi per il riuso degli edifici rurali - La Giunta comunale, su proposta dell’Assessorato all’Urbanistica, ha licenziato la delibera “Variante n. Lo riporta live.comune.venezia.it

Cerca Video su questo argomento: Approvata Giunta Proposta Piano