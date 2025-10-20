Apple Watch Series 11 introduce lo Sleep Score in grado di monitorare la qualità del nostro sonno e si trasforma in motivatore quando ci alleniamo

L o sappiamo ormai, l’Apple Watch è un alleato della nostra salute, indipendentemente dalla nostra età. Utilissimo in caso di cadute (a casa, o mentre si fa sport all’aperto), monitora il nostro cuore, ci ricorda di alzarci dalla sedia e ci motiva a mantenerci in movimento. Cosa vogliamo di più? Un aiuto per dormire meglio?! Apple presenta gli iPhone 17, l’Air è super sottile X Leggi anche › Ipertensione: Apple Watch ottiene l’ok di FDA e diventa un alleato per la prevenzione Ed ecco che arriva il nuovo Sleep Score, grazie al quale lo smartwatch Apple è ora in in grado di valutare la qualità del nostro riposo con parametri chiari e personalizzati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

