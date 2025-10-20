Appicca un incendio al distributore di benzina a Venezia | donna 50enne rischia la vita
Ha gettato dei cartoni a terra in un distributore di carburante, li ha riempiti di benzina e ha appiccato il fuoco. A compiere il gesto è stata una donna 50enne di origine austriache, poco prima di mezzogiorno di domenica 19 ottobre, al distributore di benzina di Fondamente Nove a Venezia. Lei stessa ha rischiato la vita: le fiamme hanno avvolto i suoi vestiti e a salvarla è stato l’intervento immediato di due persone presenti nell’area, che hanno preso gli estintori e spento l’incendio prima che si espandesse. La donna, mentre le operazioni erano ancora in corso, si è tuffata in acqua per evitare il peggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
