Di Flavio Verzola. è un villaggio della Gallia Cisalpina, abitato da irriducibili Galli, che resiste – ora e sempre – all’invasore! Allenati da uno stregone di origini rumene, tra le sue mura fortificate accoglie guerrieri di diverse etnie, uniti da un’unica missione: opporsi con coraggio e fierezza all’arroganza dei dominatori. Un manipolo di questi valorosi Galli nerazzurri si è presentato alle porte della Roma imperiale, con l’ardito intento di conquistarla e mettere a segno il terzo, leggendario, Sacco dell’Urbe. Dopo quello dei Visigoti di Alarico nel 410, e il famigerato e sanguinoso saccheggio del 1527 ad opera dei Lanzichenecchi di Carlo V, ecco la terza invasione: meno cruenta, ma calcisticamente significativa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it