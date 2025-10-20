Appalto per i servizi di igiene urbana nel calatino ricorso al Tar per presunte irregolarità procedurali

Cataniatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Srr Kalat Ambiente ha indetto una gara del valore di oltre 110 milioni di euro per l’affidamento dei servizi di igiene urbana su tutti i 15 comuni del territorio calatino. Un appalto di rilevanza strategica per il territorio, ma che oggi finisce al centro di una controversia legale per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Igiene urbana, a Corsico appalto all’Amsa: "Più servizi" - Potenziati i servizi per la città con il nuovo appalto di igiene urbana. ilgiorno.it scrive

appalto servizi igiene urbanaIgiene ambientale, 17 ottobre sciopero nazionale per il rinnovo del contratto - In tutta Italia servizi a rischio per la mobilitazione indetta da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel. Lo riporta ecodallecitta.it

appalto servizi igiene urbanaLegati a Monte Compatri su cantiere di igiene urbana: “Regolarizzati i contratti dei dipendenti. Grazie a chi?” - Il gruppo Legati a Monte Compatri ha commentato in modo critico la regolarizzazione contrattuale dei dipendenti del cantiere di igiene urbana ... Si legge su castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Appalto Servizi Igiene Urbana