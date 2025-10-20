App in down in tutto il mondo per malfunzionamenti ai server di Amazon | colpite anche Canva Alezxa e Fortnite

Un maxi-down di servizi e piattaforme online si è registrato in tutto il mondo lunedì 20 ottobre. I malfunzionamenti dei server di Amazon web service (Aws) si stanno ripercuotendo sulle centinaia di applicazioni, piattaforme e servizi streaming che si appoggiano al cloud, da Canva e Snapchat ai videogiochi Clash Royale, Roblox e Fortnite. Tra le piattaforme colpite anche l’intelligenza artificiale di Perplexity, poi Parsely, Substack e Qlik: interruzioni e rallentamenti anche per Prime Video e Alexa, così come per Venmo, il servizio di pagamenti di PayPal. Segnalazioni di down anche per le piattaforme social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

