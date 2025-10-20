App e servizi in down per malfunzionamenti AWS | interessate Canva Alexa Fortnite Prime Video e altri

Lunedì 20 ottobre 2025 un maxi-down ha colpito numerose piattaforme globali a causa di problemi ai server di Amazon Web Services (AWS). Il disservizio, partito dal cloud di Amazon, ha generato interruzioni e rallentamenti a catena su applicazioni consumer e strumenti professionali in tutto il mondo, con oltre duemila segnalazioni registrate negli Stati Uniti e problemi di navigazione segnalati anche in Italia. Indice. AWS down 20 ottobre 2025 – Quali servizi risultano colpiti. Cosa dice Amazon e qual è la natura del problema. Impatti tipici per utenti e aziende. AWS Down – Cosa fare ora (checklist rapida).

