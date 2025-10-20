Anziana signora viene rapinata nel centro città | arrestato il colpevole

Rapinata per 5 euro. È questo il bottino all'interno del portafoglio che un cittadino pakistano era riuscito a portare via a un'anziana signora prima di finire in manette. Il fatto è avvenuto nelle strade del centro di Arezzo lo scorso weekend, tra il 18 e il 19 ottobre; la donna si trovava a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it