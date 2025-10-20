Anziana signora viene rapinata nel centro città | arrestato il colpevole
Rapinata per 5 euro. È questo il bottino all'interno del portafoglio che un cittadino pakistano era riuscito a portare via a un'anziana signora prima di finire in manette. Il fatto è avvenuto nelle strade del centro di Arezzo lo scorso weekend, tra il 18 e il 19 ottobre; la donna si trovava a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'allarme era stato lanciato da alcuni vicini, preoccupati per un'anziana signora che da ore non dava più notizie di sé - facebook.com Vai su Facebook
‘Un signora anziana, vedova di un marito amatissimo, amareggiata, incattivita, sola, su un panchina in un parco, viene avvicinata da un ragazzino: ‘signora ha visto i miei amici?’. Lei: ‘No’. ‘Pensa che mi abbiano abbandonato?’. ‘probabile’ Lo dice Impassibile. - X Vai su X