Anziana colpita da infarto rianimata dai carabinieri | è salva per miracolo
Attimi di terrore, questa mattina, in via Di Vittorio, dove una donna di 72 anni è stata colpita da un improvviso malore mentre si trovava nella sala d’attesa di uno studio medico. Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino ha evitato il peggio: i militari, con. 🔗 Leggi su Casertanews.it
