Antonio La Torre | Il talento di Doualla non rispetta i tempi normali Con Palmisano tutto chiarito c’è un progetto giavellotto

Un ospite speciale nella nuova puntata di Sprint Zone, il programma dedicato all’atletica e condotto da Ferdinando Savarese sul canale YouTube di OA Sport. Presente, infatti, il direttore tecnico della nazionale azzurra Antonio La Torre, che si è soffermato sui tantissimi temi di un 2025 veramente eccezionale per l’atletica italiana, con un Mondiale da record, ma anche in precedenza con i tanti ottimi risultati ottenuti nelle varie manifestazioni, comprese quelle giovanili. Il direttore tecnico azzurro traccia subito un bilancio del 2025 dell’atletica italiana: “ Io guardo sempre avanti e penso già che mancano 1000 giorni alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Antonio La Torre: “Il talento di Doualla non rispetta i tempi normali. Con Palmisano tutto chiarito, c’è un progetto giavellotto”

