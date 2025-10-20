Antonio La Piccirella attivista sulla Flotilla denuncia Israele per tortura braccia rotte metallo nel pane

Uno degli attivisti della Flotilla, Antonio La Piccirella, denuncia Israele per tortura per il trattamento subito in carcere.

“Scaglie di metallo nel pane” Antonio La Piccirella ha denunciato Israele per il reato di tortura dopo l’abbordaggio della barca su cui viaggiava verso Gaza e il suo arresto e la detenzione nel Paese mediorientale - facebook.com Vai su Facebook

#stopthegenocideingaza #Lecce, martedì 14 ottobre, ore 10 #Università degli Studi la #militarizzazione delle università italiane e le missioni umanitarie Incontro di confronto con ospiti Antonio Mazzeo, Shokri Hroub e Tony La Piccirella - X Vai su X

Sumud Flotilla, l’attivista Antonio La Piccirella denuncia Israele per tortura: “Scaglie di metallo nel pane” - Antonio La Piccirella ha denunciato Israele per il reato di tortura dopo l’abbordaggio della barca su cui viaggiava verso Gaza e il suo arresto e la ... Come scrive fanpage.it

Flotilla, Antonio La Piccirella denuncia Israele per il reato di tortura - Si parla di violenze fisiche, privazione del sonno e cibo rancido. Segnala huffingtonpost.it

Flotilla, l'attivista barese La Piccirella denuncia Israele per tortura: «Violati i diritti umani» - Una nuova denuncia è stata presentata alla Procura di Roma dall'attivista barese Antonio La Piccirella, appartenente alla Global Sumud Flotilla, in cui si ipotizza, tra gli altri, ... msn.com scrive